Testimonianza : ancora la tragedia della droga a Milano

‘Aiutatemi a riportare a casa mio figlio sono disperata non posso più pensare di averlo perso’. Mentre stiamo distribuendo i panini che McDonald’s ci ha donato per questi nostri cari disperati, anche ieri sera l’ennesima disperazione di una mamma.

Mi dirigo verso via Orwell e incontro suo figlio perso in un mondo parallelo e fatico a digli che c’è sua mamma che lo sta cercando per riportarlo a casa. Poi l’incontro. Un incrocio di due disperazioni con la loro storia a cui però ancora faticano oggi a dare continuità. La mamma torna a casa, mentre il figlio continua la sua folle strada verso il bosco.

Mentre la città dorme, in via Sant’arialdo a Rogoredo lo incontro di nuovo accovacciato in un angolo della strada a 3 m dalla ferrovia… I pensieri sono tanti il silenzio è davvero pesante, sto con lui e cerco di illuminare questa pazzesca notte. Quando entri nel silenzio cerchi di attraversare il buio, sono tanti i racconti di questa storia. Ce la faremo… Ma questa sera questo ragazzo ha bisogno di lasciarsi ancora interrogare da questa tremenda solitudine. Il riavvicinamento di due storie necessita gradualità, delicatezza e attesa. Che fatica…

Post Simone Feder – Volontario al Bosco di Rogoredo