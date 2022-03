Le baby gang, le rapine, le aggressioni si moltiplicano. A Milano 1.442 minori indagati tra gennaio e agosto 2021.

La narrazione della cronaca nera che riguarda Milano si ripete, soprattutto nei resoconti della violenza, ogni sabato sera, che attraversa la città. Infatti un altro sabato notte inquietante a Milano. Un ragazzo è stato colpito a calci e pugni al volto, un altro è stato ferito a coltellate e dopo il trasporto al San Carlo, sarà dimesso. E’ accaduto a due ragazzi milanesi di 22 anni, aggrediti in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, da un gruppetto di loro coetanei di origini nordafricane che poi sono fuggiti. Qualche ora prima, attorno alle 21, in via Chiese, un 34enne originario del Salvador è stato aggredito e accoltellato al polso ed è finito al San Gerardo di Monza.

Baby Gang, rapine, aggressioni, ma anche denunce, arresti, ma i “branchi” sembrano moltiplicarsi. L’esercito come presidio e deterrente invocato dal centrodestra, non sta nelle intenzioni di Sala, nonostante la città sia maglia nera per arresti e denunce di minori: 1.442 indagati tra gennaio e agosto 2021.

Per le gang Milano è senz’altro “attrattiva”, per i turisti un po’ meno. E, nota di colore, da Milano Today “Un uomo nudo integrale e di corsa per le strade della movida del centro a Milano. Il protagonista è un uomo – del quale non si conosce l’identità – che, nella serata tra sabato e domenica, ha deciso di sfidare la decenza e le basse temperature. Si è spogliato dei vestiti e ha cominciato a correre tra la gente in zona largo La Foppa, corso Garibaldi e via della Moscova.”