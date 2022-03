Lavori in via Pacini: non solo si continua, ora tocca anche a corso Buenos Aires. No a pilomat ed eliminazione altri posti auto !!!

Ancora una volta il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) si fa portavoce verso Palazzo Marino delle preoccupazioni dei residenti della sua zona:

“Sembrerebbe proprio che su Via Pacini e sulla nostra zona la scure dell’amministrazione non abbia pace.

Dopo i lavori fortemente criticati da molti residenti che hanno interessato un tratto della via, ora, grazie al documento in allegato – una delibera della giunta del Municipio 3 n. 18, non solo si chiede di interessare TUTTA la strada a questi lavori , ma si rilancia richiedendo di installare PILOMAT per BLOCCARE TOTALMENTE il traffico in C.so Buenos Aires in modo “temporaneo per specifici eventi” – ma sappiamo bene essere preludio alla pedonalizzazione definitiva del corso, contribuendo a congestionare la circolazione automobilistica dell’intera zona, sovraccaricando le strade limitrofe – Andrea Doria – Benedetto Marcello – Abruzzi e tutta la zona di Loreto e Porta Venezia (dove gia oggi i residenti, a causa di piste ciclabili, dell’eliminazione di parcheggi, diminuzione di carreggiata, pedonalizzazioni, zone 30 e dehors, hanno visto più che triplicare il traffico sotto le proprie finestre e si sono visti dimezzare i parcheggi disponibili

Questo dimostra come nonostante siano state inviate numerose richieste, raccolte più di 700 firme ed inviate alla Vostra attenzione, non solo non sia arrivato riscontro in merito alle richieste avanzate ma si vada avanti indifferenti, ignorando le numerose proteste e richieste inviate e rilanciando aggravando ulteriormente la situazione.

Questi lavori di “riqualificazione” prevederebbero:

L’ulteriore eliminazione in Via Pacini di diverse centinaia di posti auto e la realizzazione di opere di “urbanistica tattica” presenti già nel primo tratto della strada ed oggetto di numerose PROTESTE da parte dei residenti degli stabili prospicienti in quanto oggetto di bivacchi e ritrovi notturni lungo tutto l’asse viario. L’installazione di Pilomat in C.so Buenos Aires da azionare in modo tale da pedonalizzare TOTALMENTE il Corso.

Inoltre quanto riguarda i pilomat in Buenos Aires sottolineo come questo intervento sia TOTALMENTE inutile , infatti in caso di blocchi temporanei del corso (per esempio in occasione di manifestazioni – funzione per la quale viene richiesto il loro posizionamento) è necessario, secondo l’attuale normativa anti terrorismo, posizionare temporaneamente “new jersey” in cemento , i pilomat da soli non potrebbero essere utilizzati e la loro presenza sarebbe inutile e senza senso ed il costo di questi interventi a carico della collettività sarebbe quindi inutile (la Giunta del Municipio 3 forse non si è ricordata di questo particolare?).

Mi sembra non solo assurdo ma IRRISPETTOSO nei confronti delle centinaia di persone che hanno raccolto le firme a sostegno di quanto scritto NON AVER RICEVUTO RISCONTRO da parte vostra, spero che la situazione cambi, che arrivi da parte vostra un riscontro e che queste “modifiche” vengano ripensate, eliminate e non si proceda ulteriormente in questa crociata contro gli stessi residenti della nostra città, e che TUTTE le iniziative che dovessero riguardare modifiche viabilistiche o parcheggi della nostra città VENGANO ASSUNTE ASSIEME AI CITTADINI e NON in modo UNILATERALE.

Rimango in attesa assieme a tutti i residenti, che sostengono e hanno sostenuto queste richieste, di un vostro riscontro.

Marco Cagnolati (FI) – Consigliere di Municipio 3