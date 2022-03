Il cuore di Giorgio Armani dona 500 mila euro e abiti per i profughi ucraini

Non solo un grande gesto simbolico, la sfilata in silenzio in segno di solidarietà all’Ucraina. C’è ora anche un aiuto concreto. Il Gruppo Armani ha annunciato, infatti, la propria adesione, con una donazione di 500 mila euro, all’iniziativa di solidarietà finalizzata alla raccolta fondi di UNHCR, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l’assistenza e la protezione delle persone costrette a fuggire a causa del conflitto in atto. E non solo. UN AIUTO CONCRETO – Il Gruppo Armani effettuerà, inoltre, anche una donazione di capi di prima necessità destinati ai profughi, che saranno distribuiti attraverso la Comunità di Sant’Egidio, già presente e attiva nelle zone di confine con l’Ucraina, si spiega nello stesso comunicato. I dipendenti avranno la possibilità di dare il proprio personale contributo partecipando alle fasi di preparazione delle spedizioni.

