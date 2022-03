Coronavirus: 3.627 nuovi contagi in Lombardia, 32 decessi

Sono 3.627 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati ieri in Lombardia su 43.075 tamponi effettuati.

Sono stati segnalati altri 34 decessi: sabato erano state registrate 32 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono arrivati a 38.792.

Negli ospedali lombardi i pazienti ricoverati nei reparti di area medica sono 821 (-28 ). Aumenta invece di poco il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 82 contro gli 81 di sabato.

Situazione Covid nelle province della Lombardia: nella provincia di Milano ci sono stati 1.177 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 303, mentre sono stati 335 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 298, nel Bresciano invece sono stati 352. Nel Comasco si sono registrati 238 casi, in provincia di Sondrio 56. In provincia di Mantova si sono avuti 183 casi, XX nella provincia di Lecco e 126 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 64 e infine 194 in provincia di Pavia.