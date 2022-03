AAA cercasi donatori midollo osseo

Alessandro non ce l’ha fatta, il 26enne novarese che nei mesi scorsi era stato colpito da leucemia mieloide acuta è deceduto il 4 marzo. Ci avevamo creduto, avevamo lanciato l’appello per trovare il suo gemello genetico, a partire da Admo Piemonte anche Admo Lombardia si era attivata, per aiutarlo a trovare un donatore compatibile di midollo osseo e nelle scorse settimane, nel giro di pochi giorni, migliaia di giovani avevano aderito alla tipizzazione.

SONO MOLTI I PAZIENTI ONCO-EMATOLOGICI CHE HANNO BISOGNO DI UNA CURA PER GUARIRE DALLA MALATTIA. LA CURA POTRESTI ESSERE PROPRIO TU!

La cura non può essere comprata, si tratta di una donazione di cellule staminali ematopoietiche che solo il gemello genetico può offrirgli.

#SEI PROPRIO TU IL GEMELLO GENETICO?

Lo puoi scoprire solo iscrivendoti al registro dei potenziali donatori, se non sei iscritto e il tuo gemello genetico ha bisogno di TE, non può trovarti in nessun modo!

È IL MOMENTO DI AGIRE.

Per tutti gli “Alessandro” che aspettano una speranza di vita, per tutti gli

“Alessandro” che attendono un dono per continuare a sorridere. Se hai tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti), godi di buona salute e pesi almeno 50 Kg., iscriviti su www.admolombardia.org, seleziona l’Ospedale Policlinico e riceverai un invito a prenotare il colloquio con un medico durante l’evento che Admo Lombardia terrà il prossimo 12 marzo, dalle 10:00 alle 18:00, presso l’Oratorio di Santa Bernardetta in via Boffalora 111 a Milano.

“Alessandro ci ha messo la vita, tu mettici il midollo!”. Solo un donatore su 100.000 risulta compatibile con un paziente in attesa. E se non hai queste caratteristiche aiutaci a cercare nuovi donatori, perché tutti possano continuare a sperare.

Per maggiori informazioni:

milano.press@admolombardia.org

comunicazione@admolombardia.org