Taxi, migliorano i dati ma aumentano i “furbi”

Con la continuità degli eventi in presenza e la ripartenza ormai quasi consolidata delle attività di intrattenimento serale – commenta Emilio Boccalini di Vicepresidente di Taxiblu 02. 4040, il più grande Radiotaxi milanese – i dati sulle corse migliorano, non esponenzialmente ma almeno sono stabili.

C’è stato un picco ovviamente nella settimana scorsa con gli eventi e le sfilate della Moda e probabilmente prima di altri grandi eventi di quel tipo i numeri rimarranno stabili o comunque poco al di sotto.

Crescono invece sempre più gli aspiranti “furbi”, persone che a fine corsa scappano senza pagare o spesso ci provano a non farlo accampando le scuse più disparate sulla loro vita e i loro mezzi di pagamento “inspiegabilmente” senza fondi. Un fenomeno che potrebbe far sorridere se raccontato in questi termini ma che nella pratica si traduce in vere e proprie tentate truffe per molti operatori che segnalano questo tipo di situazioni come in forte aumento in queste settimane.

Nicholas Vaccaro