Cordoglio per la morte di Antonio Martino, Berlusconi ricorda l’amico carissimo

Antonio Martino, tessera numero 2 di Forza Italia ed ex ministro degli Esteri e della Difesa, è morto oggi a 79 anni. Ecco il cordoglio di Silvio Berlusconi e degli altri big del partito.

Con Antonio Martino se ne va un amico carissimo, uno studioso illustre, un uomo libero” . Con queste parole, Silvio Berlusconi, ricorda l’economista con cui ha condiviso “l’idea della nascita di Forza Italia, della quale ebbe la tessera numero due”.

“Fu uno dei più apprezzati Ministri dei nostri governi, agli Esteri e alla Difesa, stimatissimo in tutti i contesti internazionali e soprattutto negli Stati Uniti, dove si era formato e dove era di casa” , aggiunge Silvio Berlusconi. Martino, da titolare del dicastero della Farnesina, rappresentò l’Italia a Vienna alla Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa e, in politica estera, ebbe sicuramente un approccio più filo-atlantista che filo-europeista. Da ministro della Difesa, invece, si adoperò per l’abolizione della leva militare, una scelta che era frutto anche della sua educazione liberale. A tal proposito, Berlusconi ricorda anche le origini: “Figlio di Gaetano Martino, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea, allievo e amico del premio Nobel Milton Friedman, liberale intransigente, liberista convinto, con il suo pensiero orientò e caratterizzò il programma di Forza Italia fin dal 1994. Con lui elaborai fra l’altro il nostro progetto di riforma fiscale, basato sulla flat tax”. Il leader di Forza Italia chiosa: “Me ne mancheranno i modi squisiti, le citazioni colte, l’ironia tagliente, la discrezione. Quella con qui scelse di farsi da parte da una politica attiva che in fondo non aveva mai amato, che intendeva come un dovere civile e morale, al servizio della libertà Anche in questo eravamo profondamente affini”.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, su Twitter scrive: “Se ne è andato Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia, ministro, protagonista della vita politica italiana, amico schietto e leale. Con lui ho condiviso tante battaglie. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Antonio!” . Il il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in una nota, sottolinea: “Addio ad Antonio Martino, eccellente economista, liberale vero, tra i fondatori di Forza Italia, già ministro degli Esteri e della Difesa, presidente onorario dell’Istituto Milton Friedman. Una persona perbene, sempre presente nelle nostre battaglie. Con lui perdiamo un grande italiano, riconosciuto a livello internazionale, che credeva nell’Europa dei popoli. Ciao Antonio, mi mancheranno i nostri colloqui, le nostre discussioni, i nostri progetti”.

Francesco Curridori (Il Giornale)