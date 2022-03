Confermato terzo round negoziati. Il gasdotto Nord Stream funziona regolarmente.

G7 a favore di accordo Mosca-Kiev su sicurezza centrali nucleari

“Sosteniamo l’iniziativa annunciata oggi dal Direttore Generale dell’Aiea Grossi per un accordo tra Ucraina e Russia, che garantisca la sicurezza delle centrali nucleari in Ucraina”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 pubblicata al termine della riunione di oggi.

Kiev conferma terzo round negoziati durante fine settimana

Il terzo round di negoziati tra la Federazione russa e l’Ucraina potrebbe essere sabato o domenica. Lo ha affermato Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino ucraino Volodymyr Zelensky, citato da Tass. Il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz lo ha informato “che Russia e Ucraina hanno programmato un terzo round di colloqui per questo fine settimana”.

Putin a Scholz: terzo round colloqui con Kiev nel fine settimana

Il presidente russo Vladimir Putin “ha informato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che Russia e Ucraina hanno programmato un terzo round di colloqui per questo fine settimana”. Lo ha riferito in una nota il portavoce del governo tedesco SteffenHebestreit al termine del colloquio telefonico tra Putin e Scholz.

Scholz a Putin: stop combattimenti e via libera accesso umanitario

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto al presidente russo Vladimir Putin di “fermare immediatamente tutti i combattimenti e consentire l’accesso umanitario alle aree contese” in Ucraina. Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco, SteffenHebestreit, in una nota. Scholz poi ha espresso a Putin la sua “profonda preoccupazione”.

Media: delegazioni negozieranno a porte chiuse

Ucraina e Russia hanno concordato di negoziare a porte chiuse per “muoversi almeno in qualche modo”. È quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, che cita una fonte della delegazione ucraina.

La BBC ritira i suoi giornalisti dalla Russia

La BBC ha sospeso temporaneamente il lavoro di tutti i suoi giornalisti e del personale in Russia dopo che le autorità di Mosca hanno approvato una nuova legge che rende la diffusione di informazioni “false” un reato punibile con multe o pene detentive.

Viminale: 9.058 profughi arrivati in Italia da inizio conflitto

Sono 9.058 i cittadini ucraini entrati in Italia dall’inizio del conflitto fino alle ore 8 di oggi: 4.484 donne, 1.041 uomini e 3.533 minori. Principali destinazioni Roma, Milano, Bologna e Napoli.

Il gasdotto Nord Stream funziona regolarmente, gas corre verso Europa

Il trasporto del gas verso l’Europa tramite il Nord Stream sta procedendo regolarmente. Lo ha riferito l’operatore del gasdotto in una nota, riportata dalla Tass. Nord Stream AG ha ricordato che la società non partecipa in alcun modo al progetto Nord Stream 2 e alle attività del suo operatore Nord Stream 2 AG. “Pertanto, Nord Stream AG non è soggetta a sanzioni contro Nord Stream 2 AG, né ad altre sanzioni. Di conseguenza può effettuare pagamenti e liquidazioni”, sottolinea l’azienda.

Fonte LaPress