Unità di crisi per gli aiuti umanitari ai profughi ucraini. A Milano il centro di raccolta è all’ API

SOLIDARIETA’

I vertici della API – Associazione Poliziotti Italiani, Gerardo Velotto, Mario Tritto e Paolo Vismara, con il Presidente della AMSI- Associazione medici stranieri in Italia, FoadAodi, e il Consigliere Diplomatico Prof.ssa Laura Mazza del Movimento ‘Uniti per Unire’ hanno creato una unità di crisi per gli aiuti umanitari ai profughi dall’Ucraina, in collaborazione con diversi sindaci del Nord Italia, Associazioni italo – ucraine e varie onlus italiane e con il supporto della Protezione Civile.

L’obiettivo è la raccolta di generi di prima necessità.

Per contribuire a questa catena di solidarietà, i cittadini milanesi possono rivolgersi alla API, in via Santa Teresa 6, tel.02 89426411.