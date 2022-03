La guerra del bene si può combattere anche da Milano

Nonostante ciò che qualcuno si ostini a credere, se l’Ucraina è stata invasa non è per colpa sua, dei suoi governanti, della Nato o degli alieni. Esiste un colpevole, è noto al mondo e non serve parlarne oltre. Delle vittime, invece, non si parla abbastanza. E di questo oggi ci rende conto Franco Vassallo, che di sicuro non si improvvisa amico dell’Ucraina, ma rinsalda un rapporto decennale con una nazione che ha sempre aiutato:

“Faccio una premessa, per distinguermi da chi cerca notorietà annunciando passeggiate sotto le bombe: io degli Ucraini sono amico da molti anni, vista la grande collaborazione che c’è stata tra il consolato Ucraino e il Municipio 7. C’ero quando l’Ucraina ha donato un albero al Parco del Bambino a Quarto Cagnino, insieme al Console in Italia, dopo averne lungamente perorato la causa. E ho anche chiesto venisse protetto e dotato di una targa, a memoria del rapporto tra Milano e Kiev. Mi scuso per questa premessa, ma è importante spiegare perché si fanno le cose, per rendersi credibile.

Oggi voglio lanciare un appello: è importante supportare la popolazione civile. Il nostro Governo ha promesso, e speriamo mantenga, un aiuto concreto ai resistenti Ucraini che combattono sotto le bombe. Noi non possiamo fare altrettanto, ma possiamo aiutare i bambini ridotti alla fame, i feriti, i malati, gli ultimi. Quelli che da questa ignobile aggressione sono stati più colpiti. Per farlo ci sono molti modi, il più sicuro, però, è usare canali ufficiali.

Da giorni sono in contatto con il consolato Ucraino, dove mi reco spesso personalmente, che sta raccogliendo beni di prima necessità. Ho personalmente fatto i pacchi. So che nulla viene trattenuto e che non viene chiesto denaro. Solo aiuti concreti per problemi veri. E per questo mi rivolgo a voi: aiutateci ad aiutare i civili Ucraini! Ci servono:

pannolini

vestiti

biancheria intima

calze e calzini

prodotti per l’igiene intima

sapone

shampoo

asciugamani

salviette umidificate

omogenizzati

tonno e carne in scatola

biscotti

cioccolato

dolci confezionati

tè in bustine e caffè solubile

Piatti, posate e bicchieri monouso

Dispositivi medici (cerotti, garze, bende ecc.)

Antidolorifici

Antidiarroici

Antibiotici

Medicinali cardiovascolari

Antiemorragici

Antisettici

Mascherine

Siringhe

Tutto questo materiale va recapitato al consolato Ucraino in Via Ludovico di Breme, 11 oppure potete contattarmi al mio cellulare, 3664164624. Questa è la battaglia della nostra generazione, possiamo dare una mano anche noi. E se possiamo, dobbiamo”.