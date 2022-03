Baggio, Bestetti (FI): sgomberare i magazzini militari occupati

“Dopo lo sgombero effettuato dalla Prefettura e dalla Questura nel 2018, gli ex magazzini militari di Baggio, all’interno della Piazza d’Armi, sono ora nuovamente occupati da diversi abusivi, che si trovano all’interno delle palazzine in condizioni di assoluto degrado”.

Lo denuncia in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino, a margine di un sopralluogo condotto nell’area tra via Forze Armate e via Olivieri.

“All’interno degli edifici ho trovato alcune persone accampate in condizioni igienico sanitarie davvero precarie – spiega Bestetti – con giacigli ricavati tra detriti e rifiuti di ogni genere. Preme ricordare che lo sgombero eseguito nel 2018 e il successivo abbattimento di gran parte degli ex magazzini erano stati conseguenza del grave incendio provocato proprio dagli occupanti abusivi, che avevano fatto crollare il tetto di una palazzina, dove peraltro era stato rinvenuto amianto. Ritengo quindi doveroso che la Prefettura e la Questura, in accordo con INVIMIT, proprietaria dell’area, predispongano con urgenza un nuovo sgombero degli edifici e mettano in sicurezza l’area murando gli accessi per impedire ulteriori occupazioni abusive. Queste pericolose situazioni di illegalità e degrado sono assolutamente inaccettabili” conclude Bestetti.