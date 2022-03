A Milano, tentano di rubare auto in car sharing: arrestati 3 minorenni

Tre ragazzi italiani di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati la scorsa notte a Milano dopo avere spaccato il vetro di un’auto in car sharing, che era parcheggiata in via Stromboli, con l’obiettivo di rubarla. È accaduto intorno all’1:40. Un passante, che ha notato la scena, ha chiamato la polizia e una Volante si è presentata sul posto arrestando i giovani, che nel frattempo avevano provato a scappare a piedi. L’accusa per tutti è tentato furto aggravato.

