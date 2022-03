Onu: Ambasciatore ucraino legge sms di soldato russo morto: “Mamma ho paura, bombardiamo anche i civili”

Sergiy Kyslytsya, ambasciatore ucraino all’Onu, durante la riunione dell’Assemblea Generale, ha letto quelli che ha spiegato essere i messaggi dallo smartphone di un soldato russo morto in guerra.

Prima di venire ucciso, alla madre che gli chiedeva delle esercitazioni in Crimea, il soldato rispondeva: “Mamma ma che Crimea, sono in Ucraina, qui c’è una guerra. Bombardiamo anche i civili”. Per poi proseguire: “Ci chiamano fascisti mamma, è così difficile, ho paura”.

L’ambasciatore ucraino ha poi sottolineato: “Se l’Ucraina non sopravvive, la pace internazionale non sopravvive. Se l’Ucraina non sopravvive, l’Onu non sopravvive. Non fatevi illusioni”. Quindi, ha ribadito che ora è il momento di agire, di aiutare l’Ucraina che sta pagando il prezzo più alto per la libertà e la sicurezza per se stessa e per il mondo.