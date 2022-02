Villapizzone. Bernardo: “E’ urgente mettere in sicurezza sottopassaggio del passante”

“Chiedo agli assessori Censi e Granelli, sempre vigili e attenti, di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza e non lasciare al degrado il sottopassaggio del passante ferroviario di Villapizzone, accesso che viene negato in via Castelli, quando chiudono i giardinetti di via Riccione. Si costringono cosiì le persone a fare l’intero giro di Villapizzone per arrivare verso Bovisa, anziché utilizzare il breve sottopassaggio . Occorre rendere aperto l’accesso al passante da via Castelli h 24: questo risolverebbe quasi totalmente il problema”. Lo dichiara il consigliere comunale Luca Bernado, capogruppo della Lista civica, dopo aver visitato ‘il sottopassaggio vicino al Politecnico, troppo spesso teatro di fatti criminosi’. “Ho fatto un sopralluogo insieme al consigliere del Municipio 8 della Lega, Luca Bonomi e a una signora che lavora al Politecnico ed e’ stata aggredita già due volte in quel luogo. – spiega Bernardo – Ho constatato di persona l’assoluta necessità di rendere quest’area, così piena di studenti e molto abitata, sicura e vivibile. Servono telecamere, presidio fisso della nostra polizia locale e luci. Il degrado chiama degrado, come dimostra l’atto delinquenziale di qualche giorno fa. E’ ora di restituire la vivibilità a ogni situazione simile a questa e sono sicuro che gli assessori saranno proattivi in tempi rapidi. Tanto è stato fatto, ma dobbiamo fare ancora di più per il bene di Milano”.

