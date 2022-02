Politecnico di Milano: 15 Borse di studio per future ingegnere

Nuove opportunità di studio per le ragazze che desiderano iscriversi a un corso di ingegneria nell’anno accademico 2022 / 2023. Presso il Politecnico di Milano, infatti, verranno messe a disposizione 15 borse di studio per le future ingegnere. Il contributo di ciascuna borsa di studio consisterà in 8.000 € lordi per ogni anno accademico. Le domande di ammissione alla selezione vanno inviate entro il 20 luglio 2022. Ecco il bando con i requisiti e tutte le informazioni per candidarsi.

BORSE DI STUDIO POLITECNICO MILANO FUTURE INGEGNERE

Dunque, il Politecnico di Milano ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di 15 borse di studio nell’ambito del programma ‘Girls@Polimi – Borse per future ingegnere’, finalizzato al sostegno delle pari opportunità. L’iniziativa ha infatti l’obiettivo di incentivare lo studio delle giovani donne che desiderano fare carriera in vari settori dell’ingegneria. Le borse di studio ‘Girls@Polimi’ possono essere richieste, quindi, per uno dei seguenti corsi di laurea in ingegneria sotto indicati:

Ingegneria Aerospaziale;

Ingegneria dell’Automazione;

Ingegneria della Produzione Industriale;

Ingegneria Elettrica;

Ingegneria Elettronica;

Ingegneria Informatica;

Ingegneria Meccanica.

DESTINATARIE

Le 15 borse di studio del Politecnico di Milano possono essere richieste dalle ragazze che chiederanno di immatricolarsi nell’anno accademico 2022 / 2023 e, in particolare, di 15 borse ne sono riservate:

n. 8 a coloro che faranno valere l’esito del test anticipato, sostenuto nel penultimo anno delle superiori ;

n. 7 a coloro che faranno valere l’esito del test sostenuto nell’anno solare 2022, quando frequentavano l’ ultimo anno delle scuole superiori .

REQUISITI

Le ragazze interessate alle borse di studio del Politecnico di Milano devono possedere i seguenti requisiti:

aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore nel presente anno solare 2022;

residenza in Italia;

aver superato il superato il TOL (Test OnLine PoliMi) o il test TOLC-I (Test OnLine Cisia) convertito in punteggio TOL, entrambi sostenuti nell’ anno solare 2021 , ossia quando erano iscritte al penultimo anno delle scuole superiori ;

aver sostenuto il TOL (Test OnLine PoliMi) o il test TOLC-I (Test OnLine Cisia) convertito in punteggio TOL, entrambi nell’ anno solare 2022 , ossia quando sono iscritte all’ ultimo anno delle scuole superiori ;

immatricolarsi per la prima volta all’a.a. 2022 / 2023 ad uno dei sette corsi di laurea in ingegneria sopra specificati.

CONTRIBUTI

Il finanziamento di ciascuna borsa di studio avrà l’importo di 8.000 € lordi, comprensivi degli oneri a carico del Politecnico di Milano, per ciascun anno accademico e per la durata legale del corso di laurea. Il contributo avrà durata annuale e sarà rinnovato per i due anni successivi con lo stesso importo. Le quote sono assicurate dalle aziende di seguito citate, che collaborano con il Politecnico, e che finanzieranno il seguente numero di borse di studio:

Autostrade Tech Spa: n.2;

Bain & Company Italy, Inc.: n.1;

Fastweb S.p.a.: n.1;

Intesa Sanpaolo S.p.A: n.2;

Leonardo Spa: n.4;

Nestlé Italiana S.p.A.: n.1;

Società Banco BPM S.p.A.: n.1;

Società NHOA Energy S.r.l.: n.1;

Eurofins Biolab Srl: n.1;

Politecnico Milano e Alumni PoliMi: n.1. Per conoscere tutti i dettagli sui contributi e sulle indicazioni di rinnovo per il secondo e terzo anno, invitiamo gli interessati a una lettura attenta del bando che rendiamo disponibile a fine articolo.

SELEZIONE

La selezione sarà effettuata dal Servizi Diritto allo Studio che redigerà due graduatorie autonome:

una per le borse riservate alle studentesse con esito del test anticipato sostenuto nel penultimo anno delle superiori;

una per le borse di studio con esito del test sostenuto nell’ultimo anno delle superiori.

Le graduatori saranno pubblicate a inizio settembre 2022 sul sito internet del Politecnico.

DOMANDA

Per partecipare alle borse di studio per ragazze del Politecnico di Milano, è necessario svolgere i seguenti step:

ISEE 2022 (ISEE Università) specificamente rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica attraverso il sito dell’Ente o rivolgendosi a un CAF di competenza;

immatricolarsi attraverso il percorso ‘Richieste di ammissione > Inserimento ISEE’ per immatricolazione;

compilare la domanda online , accedendo ai servizi online e seguendo il percorso ‘Agevolazioni e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea’.

La richiesta di ammissione alle selezioni va presentata entro le ore 12.00 del 20 luglio 2022. Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione delle istanze per la selezione alle borse di studio, è riportato nel bando che alleghiamo sotto.



BANDO E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Le interessate alle borse di studio ‘Girls@Polimi – Borse per future ingegnere’ del Politecnico di Milano sono invitate a leggere attentamente il BANDO (pdf 315 KB) che regola la selezione.