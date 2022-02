Milano, di quanto aumenta il prezzo delle case con il Super Bonus 110

Ristrutturare casa con il Superbonus 110 fa salire il valore immobiliare. Ecco ad esempio di quanto sono aumentati i prezzi delle case a Milano, zona per zona, secondo il report di Maiora Solutions.

“Abbiamo riscontrato una correlazione positiva tra la classe energetica dell’immobile e il suo prezzo di vendita al metro quadro – commenta Andrea Torassa, fondatore di Maiora Solutions. – A Milano, dove la maggioranza delle abitazioni dispone di una classe energetica molto bassa, esistono significative opportunità di aumento del valore degli immobili, a seguito degli interventi migliorativi previsti dal Superbonus 110%: in quartieri come Corvetto e Regoredo l’incremento medio del prezzo raggiunge addirittura il 35%, ma crescite sostanziali le riscontriamo ovunque in città; dal Centro alle aree più periferiche si tratta di aumenti di valore che spesso raggiungono la doppia cifra”.

Case a Milano, prezzi in crescita col Superbonus

Il prezzo di vendita al metro quadro delle case a Milano, da gennaio a dicembre 2021, aggregando tutte le classi energetiche, è stato pari a 4.600 euro. In media, gli immobili delle classi energetiche superiori alla G sono stati venduti con un incremento di prezzo al mq compreso tra il +2% e il +26%, rispetto al prezzo degli immobili venduti nella classe energetica meno performante.

Con il Superbonus 110%, e i conseguenti interventi di riqualificazione degli immobili, il balzo di 2 classi energetiche ha determinato incrementi di prezzo nelle seguenti aree:

Nel quartiere Corvetto-Rogoredo la classe energetica media delle abitazioni è F. Secondo Maiora, un incremento di due classi energetiche porterebbe a un incremento del costo al metro quadro pari al +35%

A Lotto-Fiera-Portello l’aumento dei prezzi al metro quadro risulterebbe del +18%

Nel quartiere Bicocca-Niguarda il passaggio di un immobile dalla classe F alla classe D porterebbe a una crescita del +17% del costo al metro quadro

Ad Amendola-Buonarroti-CityLife, dove la classe energetica media delle abitazioni è la E, un passaggio alla classe C porterebbe a un aumento del prezzo medio al metro quadro pari al +15%.