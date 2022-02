Avviso pubblico per l’assegnazione delle case popolari

Fino al 40% degli alloggi sarà riservato a nuclei familiari indigenti

Il Comune ha diffuso l’avviso pubblico con i criteri per l’assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abita ivi pubblici (SAP) per cui possono presentare domanda i cittadini residenti a Milano con un reddito ISEE fino a 16mila euro. Sono 700 gli appartamenti messi a disposizione in città attraverso ALER Milano, ente proprietario, ed MM SpA, gestore delle unità abitative di proprietà del Comune: 650 quelli immediatamente abitabili, mentre per altri 50, comunque assegnabili, saranno necessari lavori di piccola manutenzione a carico dell’assegnatario con una spesa massima di 8mila euro che sarà scomputata dal canone di locazione. Una quota degli appartamenti disponibili pari al 20%, incrementabile con fondi comunali fino ad un massimo del 40%, sarà dedicata ai nuclei familiari dichiarati indigenti con un reddito ISEE pari o inferiore a 3mila euro; la parte restante ai cittadini che abbiano un attestato ISEE superiore ai 3mila euro e che pagheranno un affitto comparato al proprio reddito.

Le richieste dovranno essere presentate fino alle ore 12 del 9 maggio 2022 attraverso la Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi. Il candidato potrà scegliere fino ad un massimo di due alloggi per cui presentare la domanda. Nella descrizione dell’appartamento saranno disponibili tutti i dettagli tra cui localizzazione, superficie utile residenziale, tipologia del metodo di riscaldamento, stima delle spese per i servizi, l’ente proprietario e il numero delle richieste già pervenute. Il Comune e MM SpA, così come ALER, offriranno un servizio per supportare i richiedenti al momento della compilazione della domanda. Sono 11 le postazioni informatiche attivate con personale dedicato per assistere i cittadini nella trasmissione informatica della domanda. Il servizio è disponibile previo appuntamento telefonico. In particolare sono quattro le postazioni messe a disposizione presso l’area assegnazione alloggi ERP in piazzale Cimitero Monumentale con appuntamento prenotabile attraverso lo 02.02.02 (dal lunedì al venerdi, dalle ore 8 alle 20) o sul sito www.comune.milano.it. A queste si aggiungono le 2 postazioni offerte da MM SpA in via delle Forze armate 175/A e via Civitavecchia 108, che possono essere riservate telefonando al numero 800.013.191 (dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 16:30) e altre 5 postazioni gestite da ALER Milano in via Saponaro 24 (UOG 1), via Newton 15 (UOG2), via Salemi 25 (UOG3), viale Romagna 26 (UOG4, 2 postazioni) telefonando al numero 800.014.438 dalle ore 8:00 alle ore 20:00.