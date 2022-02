Festa, corse e Harry Potter all’Ippodromo

Domenica l’Ippodromo in via Lampugnano apre i cancelli per accogliere le famiglie con lo spettacolo dell’ippica e l’animazione per bambini. Il Gran Premio Encat con i cavalli in gara e attività ludiche gratuite dedicate ai più piccoli. I ragazzi dai 3 ai 13 anni potranno fare il battesimo della sella sui pony del Centro Ippico Lombardo e divertirsi in un’area giochi con animazione a tema Harry Potter. In più, merenda gratuita per tutti con zucchero filato e pop corn. Da vedere anche la mostra delle bellissime auto d’epoca del ‘Club Milanese Automoto Veicoli d’Epoca’ e il nuovo percorso di pannelli fotografici che raccontano la tradizione dei mestieri legati all’ippica. Ristorante e chiosco bar a bordo pista.