Cagnolati (FI) Municipio 3: ” Sgombero campo rom abusivo e maggior presidio della Polizia Locale”

Ancora una volta Marco Cagnolati scrive a Palazzo Marino per sottolineare una problematica del Municipio 3, quella degli insediamenti abusivi di rom.

Campo rom abusivo – Via Palmanova – Via Padova incrocio Via Rizzoli – Zona C.na Gobba

Come da foto allegate reitero la richiesta di SGOMBERO in località di cui in oggetto, con SEQUESTRO dei veicoli e notifica all’autorità giudiziaria in quanto gli stessi vengono usati ripetutamente per compiere lo stesso reato in parti diverse della nostra città – ex art. 253 e seguenti Codice di Procedura Penale – (per reiterazione del reato, i veicoli infatti sono facilmente identificabili in modo univoco grazie alle targhe presenti sugli stessi).

Immondizia, panni stesi, tavolini da pic nic, griglie, bombole, scarichi abusivi, non capisco proprio come si possa tollerare tutto questo

Chiedo inoltre che ci sia maggior presidio del territorio da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di sicurezza pubblica per evitare il ripetersi di quanto sopra e che vengano installati portali a presidio di questa località per evitare il ripetersi in futuro di questo tipo di occupazioni.

Marco Cagnolati Consigliere Municipio 3