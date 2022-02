Tram 1 e 14: deviazione domenica 28 febbraio

È in programma il rinnovo dei binari in piazza Firenze. Domenica 27 febbraio, dalle 8 alle 18, i tram cambiano percorso e fermate.

Linea 1

I tram deviano tra le fermate corso Sempione/Filiberto e viale Espinasse/Palizzi (Roserio)/piazzale Santorre di Santarosa (Greco). Saltano le fermate in viale Certosa e viale Espinasse. Passano in piazza Firenze, via Bartolini, via Masolino Da Panicale, via Degli Artieri, via Mac Mahon, piazza Castelli, via Console Marcello, via Monte Altissimo, via De Rossi, piazzale Santorre di Santarosa. I tram fanno tutte le fermate che si trovano lungo il percorso alternativo.

Linea 14

I tram sono sostituiti dai bus B14 tra Cimitero Maggiore e Cimitero Monumentale. Fanno normale servizio tra Lorenteggio e Cenisio M5.

Cambiate in Cenisio M5 per proseguire con i bus B14

Per raggiungere il capolinea di Cimitero Maggiore scendete alla fermata di Cenisio M5 e prendete i bus in piazzale Cimitero Monumentale 17.