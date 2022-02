Prefettura annuncia: interventi su Stazione San Donato, accordo Comune-RFI

Accordo in Prefettura per la messa in sicurezza della stazione di San Donato Milanese. L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco di San Donato Milanese, Andrea Checchi, e dall’ingegnere Luca Cavacchioli, direttore operativo Infrastrutture Territoriale Milano – Rete Ferroviaria Italiana. La convenzione ha come obiettivo la riqualificazione delle aree aperte al pubblico che consentono l’accessibilità alla fermata della stazione FFSS di San Donato Milanese “stabilendo reciproci impegni manutentivi e di controllo al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dei flussi di passeggeri utilizzatori dell’infrastruttura ferroviaria”. Il documento – sottolinea la Prefettura – è il frutto dell’attività di approfondimento avviata sugli episodi di vandalismo e fenomeni di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti che negli ultimi tempi hanno interessato la Stazione FFSS di San Donato Milanese, “nell’ottica di porre in essere una strategia unitaria e condivisa incentrata su una pluralità di azioni tra loro concorrenti, dalla rigenerazione ambientale all’attività di controllo mirata alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, rendendo l’area pienamente fruibile dalla collettività”. Tra gli interventi della convenzione, sono previsti la predisposizione di adeguati impianti di illuminazione, il periodico disboscamento e la pulizia delle aree, la manutenzione dei cancelli di accesso con la chiusura della stazione ferroviaria negli orari notturni in assenza di treni, l’installazione di sedute per attesa passeggeri in banchina, l’eliminazione delle barriere architettoniche che oggi impediscono alle persone con ridotta mobilità l’accesso alle banchine della fermata di San Donato Milanese, il posizionamento di barriere fisiche che impediscano l’attraversamento dei binari, nonché il potenziamento dei sistemi di video-sorveglianza. Sulle modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza seguiranno dei tavoli tecnici anche alla presenza della Polizia Ferroviaria e dell’Arma dei Carabinieri. (mianews)

