MUSEOWEEKEND 26-27 FEBBRAIO 2022 : la scelta tra “Concerti Visionari”, laboratori interattivi e molteplici visite guidate

Nel weekend 26-27 febbraio dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci arricchisce la sua proposta culturale con concerti di musica classica, che si aggiungono alle tante attività e visite guidate. Sabato 26 febbraio in programma Concerti Visionari presso la Sala del Cenacolo, dove il pubblico potrà ascoltare le straordinarie composizioni di Vivaldi, reinterpretate da La Risonanza, una delle orchestre italiane di maggior successo della scena internazionale. Sabato 26 e domenica 27 febbraio sarà possibile visitare il Museo e prenotarsi per provare Future Inventors, il laboratorio interattivo realizzato dal Museo e Fondazione Rocca dedicato all’apprendimento delle STEM e la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale. Non mancano le attività dedicate ai piccoli nell’i.lab Biotecnologie, dove osservare dal microscopio piante, animali e microrganismi per scoprire le loro caratteristiche e i prodotti della vita quotidiana in cui si possono trovare. Sono previste visite guidate gratuite alla sezione Trasporti e quelle a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo, e all’interno del sottomarino Enrico Toti. Sempre accessibili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna al padiglione Ferroviario con le locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo nel padiglione Aeronavale, fino alla nuova area espositiva Mosaico Tecnologico che narra la storia della modernizzazione del Paese nel secondo Novecento attraverso l’evoluzione delle infrastrutture a rete, lo sviluppo del sistema industriale e l’avvento della società dei consumi. Incluso nel biglietto del Museo si possono ammirare I Sette Savi, gruppo scultoreo costituito da sette sculture realizzate da Fausto Melotti, esposto nel giardino del primo Chiostro del Museo e visitare l’esposizione permanente Fragility and Beauty per vedere la Terra con gli occhi dei satelliti, per capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e salvaguardare l’ambiente. Tutte le attività dei laboratori e le mostre temporanee e permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

PROGRAMMA MUSEOWEEKEND

CONCERTI VISIONARI

Le straordinarie composizioni di Vivaldi comporranno un abbagliante programma di immagini in musica, di musica per immagini. Non un semplice concerto, ma un concerto… visionario.

L’appuntamento rientra nella stagione concertistica La Risonanza per Milano.

A.Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto “La Notte” per flauto RV 439

Largo, Allegro, Largo, Allegro, Largo, Allegro

Concerto in Mi minore per fagotto RV 484

Allegro poco, Andante, Allegro

Concerto “Il Gardellino” per flauto RV 428

Allegro, Cantabile, Allegro

Concerto La Pastorella RV95

Allegro, Largo, Allegro

Concerto “La Tempesta di Mare” per violino RV 253

Presto, Largo, Presto

Ruiqi Ren violino

Anna Stegmann flauto dolce

Elena Bianchi fagotto

LA RISONANZA

Rossella Croce, Ulrike Slowik violini

Livia Baldi viola

Caterina Dell’Agnello violoncello

Paolo Bogno contrabbasso

Fabio Bonizzoni clavicembalo e direzione

Sabato 26 febbraio

Alle ore 17.30 con possibilità di visitare prima il Museo.

Ingresso tramite pagamento di biglietto ridotto al prezzo di 7,50€ da richiedere alla cassa.

Alle ore 20.30 con solo accesso alla sala da concerto.

Ingresso gratuito.

Prenotazione fortemente consigliata a causa del numero ridotto di posti in sala.

Per prenotarsi > https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-risonanza-per-milano-concerti-visionari-pomeridiano-272102555067

ATTIVITÀ NEI LABORATORI INTERATTIVI

Tutte le attività nei laboratori hanno la prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

I.LAB FUTURE INVENTORS

Proiezioni interattive – dai 9 anni

Il progetto educativo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e Fondazione Rocca unisce scienza, arte e tecnologia digitale per dare vita a un metodo alternativo per avvicinarsi alle STEM. All’interno del laboratorio interattivo Future Inventors, adulti e bambini potranno scoprire come interagire con le immagini usando i movimenti del nostro corpo. Attraverso l’installazione artistica “Cooperative Aesthetics”, i partecipanti potranno scoprire il mondo digitale in un’inedita dimensione estetica.

Sabato 26 e domenica 27 | ore 10, 15.30, 17

Durata 45 minuti

Sound art – dai 9 anni

I visitatori potranno interagire con l’installazione di sound art “Lines” del compositore svedese Anders Lind, dove tubi tridimensionali si trasformano in linee che percorrono il muro, il pavimento e il soffitto e si combinano con sensori ed elettronica per creare tre nuovi strumenti musicali.

Sabato 26 e domenica 27 | ore 11.30, 14

Durata 45 minuti

I.LAB BIOTECNOLOGIE

Occhio all’invisibile – dagli 8 anni

Per rendere accessibili temi complessi e di grande attualità, con forti interferenze nella vita quotidiana, spesso invisibili, si potrà sperimentare con piante, animali e microrganismi, osservarli al microscopio e indagare le forme e le dimensioni delle loro cellule. Con un animatore scientifico, si potrà esplorare in che modo possono essere utilizzati, per trasformare semplici ingredienti in prodotti che tutti conosciamo come il pane, il formaggio.

Sabato 26 e domenica 27 | ore 11.30, 14 e 15.30

Durata 45 minuti

DIGITAL ZONE

You&AI – dai 14 anni

Un’area dedicata all’Intelligenza Artificiale in cui sperimentare in prima persona come si vivrà nel 2030 in un’immaginaria metropoli europea. I partecipanti potranno ascoltare punti di vista di diversi esperti, provare ipotetiche app per trovare l’anima gemella, migliorare il proprio aspetto, vigilare la criminalità e controllare i campi di accoglienza con il riconoscimento facciale.

Sabato 26 e domenica 27 | ore 10, 12, 15 e 17

Durata 45 minuti

NUOVA AREA ESPOSITIVA

MOSAICO TECNOLOGICO – Reti, industrie e consumi nell’Italia moderna

Visita libera

Mosaico tecnologico è la nuova esposizione permanente dedicata ai paesaggi tecnologici che hanno caratterizzato la modernizzazione del Paese nel secondo Novecento, con particolare riferimento all’evoluzione delle infrastrutture di rete, allo sviluppo del sistema industriale e all’avvento della società dei consumi.

Oggetti di uso comune che hanno popolato le nostre case accompagnando i cambiamenti della società, insieme ad esempi provenienti da ambiti tecnologici diversi, si presentano come tessere di un grande mosaico, a rappresentare passaggi significativi alla base del nostro modo di vivere attuale.

Una nuova esposizione che arricchisce l’offerta del Museo e riporta attenzione sulla dimensione storica, ancora più preziosa oggi, all’inizio di una nuova riflessione che guarda al nostro futuro.

Nel complesso di circa 200 oggetti, con icone delle collezioni museali (l’Olivetti ELEA 9003 e il frontale Fiat nuova 500) e nuove acquisizioni, spicca il Quadro Sinottico Snam, impiegato dal 1985 al 2012 nel Centro di Dispacciamento di San Donato Milanese per gestire la rete di trasporto del gas naturale in Italia.

Questa esposizione storica è stata realizzata grazie alla main sponsorship di Snam, alla partnership istituzionale di Regione Lombardia, e alla partnership tecnica di Jannelli&Volpi e Mitsubishi Electric.

VISITE GUIDATE GRATUITE

C’ERA UNA VOLTA IL VIAGGIO – dai 4 agli 8 anni

I visitatori potranno immergersi nelle storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andare alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiare con l’immaginazione verso luoghi e tempi sconosciuti.

Sabato 26 e domenica 27 | ore 11, 12, 14, 15, 16

Durata 45 minuti

VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

GALLERIE LEONARDO DA VINCI – dai 9 anni

Un animatore scientifico condurrà i visitatori attraverso la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Oltre 1300 mq e 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura.

Tutti i weekend | ore 10, 11.30, 14 e 16

Durata 80 minuti

Costo 10€ oltre al costo del biglietto di ingresso ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo

SOTTOMARINO ENRICO TOTI – dai 6 anni

Varato nel 1967, il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è ospite del Museo. I visitatori potranno salire a bordo del Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione.

Tutti i weekend | ore 10, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 14, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20 e 18.

Costo 20€ incluso il costo del biglietto di ingresso del Museo ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo