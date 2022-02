Nuovo Mercato Isola (comunale): innovativo e ricco di proposte alimentari a prezzi medio/alti; ma per favore, non chiamiamolo “Mercato Comunale”…

Dopo due anni di lavori di ristrutturazione, e in una veste eco-sostenibile e “plastic free”, ha riaperto una ventina di giorni fa il Mercato comunale in piazzale Lagosta, nel cuore dell’Isola, mercato “storico” della realtà milanese, nato nel 1946 per far fronte alle esigenze dei cittadini del quartiere.

E’ un mercato nuovo non solo per gli arredi, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, la connessione wi-fi, e l’allestimento dei dehors, con vetrate apribili lungo tutto il perimetro del mercato, ma anche perché tutte le botteghe hanno una cucina propria: si può quindi consumare all’interno tutto quello che si è acquistato; anche per questo motivo, il mercato è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00.

Nonostante avessi già letto sui social più che un parere negativo in merito a questa nuova struttura, (invece, quasi tutti i giornali ne sono entusiasti), ci sono andata alcuni giorni fa, e senza pregiudizi di sorta.

Lungo un ampio corridoio, dove si affacciano su entrambi i lati le 10 botteghe, la gente si affolla al bar, per un caffè o un aperitivo, o sosta incuriosita davanti a quelle invitanti vetrine dove si può trovare un po’ di tutto.

Ammetto che le proposte sono sinceramente interessanti: una pizzeria con annesso panificio, carni (con tagli di filetti pregiati come zebra, sashi finlandese, renna e Wagyu australiano), salumi, formaggi, pesce (compreso ostriche di varia provenienza), birre artigianali, pasta fresca, dolci, e molto altro, compresa una pokeria hawaiana, dove ho acquistato un’ottima poke bowl con ingredienti scelti da me, e una porzione da 8 pezzi di Uramaki spicy salmon, però da asporto; il servizio è in modalità “self service”, e mi ricorda un po’ troppo la mensa aziendale, anche se a mio avviso è la “vista”, aihmè, che lascia più a desiderare: anche se i dehors sono coperti (però ho anche notato 3-4 tavolini all’esterno), si è proprio al centro di piazzale Lagosta, una piazza molto trafficata da tutti i mezzi che viaggiano sulle quattro e due ruote, e ci passa anche il tram.

Zero attrattiva per chi, come me, pensa che pranzare o cenare non significhi soltanto mandar giù del cibo, seppure di qualità…

E i prezzi? Credete che non abbia preso buona nota (ho fatto tantissime foto) di tutto quello che mi interessava? Ebbene sì, l’ho fatto, ma non voglio certamente tediarvi riportando qui sotto un listino interminabile…, sappiate tuttavia che non sono propriamente prezzi “da mercato”, e si pongono nella fascia medio-alta, in linea quindi con altri negozi gourmet come Eataly o Peck: d’altronde, direte voi, la qualità si paga, e su questo mi trovate assolutamente d’accordo.

C’è un però, anzi più di uno, che mi portano a pensare che un posto così, per restare in tema “mangereccio”, non sia né carne né pesce, per una serie di motivi.

I prezzi non sono concorrenziali, spesso anche un po’ gonfiati (mi riferisco più che altro a carne, pesce, dolci), e – contrariamente a negozi come Eataly – non fanno offerte.

Ogni tanto li mangio anch’io quei filetti pregiati, però – se il costo proposto in questo nuovo “mercato” (non a caso aggiungo le virgolette), – è di euro 108/kg. per la renna, e di euro 185/kg. per il Wagyu australiano…, sarebbe forse una decisione un po’ rischiosa cucinarseli a casa propria: questa tipologia di carne è buona grigliata, o cotta alla brace, accompagnata da salse marinate o speziate, studiate appositamente per esaltarne il gusto prelibato.

Non so voi, ma io non mi azzardo ad affumicare la cucina per un risultato mediocre, quindi opto per il ristorante, e con l’app di The Fork prenoto in una delle tante “Filetterie Italiane”, dove fanno il 50% di sconto in qualsiasi giorno della settimana, sia a pranzo che a cena.

Anche per quanto riguarda il pesce, troverete dei prezzi mediamente alti, e avrete la possibilità di scegliere fra vari tipi di ostriche. Costi? Da 3 a 6 euro/cad., a seconda della provenienza.

Anche in questo caso non sono proprio a buon mercato: ci sono ottimi ristoranti di pesce che le vendono da asporto a 4 euro al pezzo, con un piccolo sovrapprezzo per le più pregiate, come la Tarbouriech ad esempio, la “regina francese dei molluschi”; ma io non vado pazza per le ostriche, ve le lascio e passo al dessert!

E qui avrete la batosta finale, perché la pasticceria “Io sono Viva dolci e gelati” è quella di Viviana Varese, chef stellato del ristorante “Viva” in piazza XXV Aprile, al secondo piano di Eataly (qualche anno fa si chiamava Alice).

“Non ho pensato solo al business, spiega, ho dato lavoro a cinque ragazze in difficoltà, perché il lavoro ti cambia la vita: una pasticceria stellata che si propone come luogo inclusivo, solidale e tutto al femminile, che dà lavoro a donne vittime di violenza, che attraverso quel lavoro hanno ritrovato dignità, speranza e quella sicurezza che avevano perso; inoltre, per ogni kg di gelato venduto, 1 euro è devoluto a CADMI, la Casa delle donne maltrattate di Milano”.

Le proposte variano dalle brioche farcite con confetture e creme spalmabili, ai maritozzi alla panna (più cari di alcune famose pasticcerie milanesi, come Gelsomina in via Tenca, per citare un esempio), torte e tante monoporzioni, deliziosamente invitanti, che vanno dai 6 agli 8 euro al pezzo; e allora mi sono chiesta se sia giusto spendere questa cifra per un mini-dolce “take away”, solo perché uno chef stellato ha dato vita ad un progetto, senz’altro “nobile”.

Credo che sarebbe stato più corretto non esagerare coi prezzi, allegando allo scontrino un volantino con informazioni su questa casa di accoglienza, sita in via Piacenza 14, sempre a Milano, lasciando quindi la decisione su cosa fare soltanto all’acquirente: un potenziale volontario o una persona generosa, ce ne sono tante, ma io credo che non sia del tutto corretto fare beneficienza con i soldi degli altri.

Siete arrivati a leggere fin qui, e forse starete pensando che questo “mercato” non mi piaccia, ma vi assicuro che non è affatto così; il punto è un altro: questo non è un mercato, ma si allinea ad altri negozi gourmet milanesi, con la sola differenza che potrete mangiare sul posto…sempre che vi piaccia stare in una piazza anonima, immersi nel traffico, e con il tram che ogni tot minuti vi passa a pochi metri.

Inoltre, i prezzi spesso alle stelle escludono proprio le famiglie bisognose dalle strutture che invece erano nate tanti anni fa come presidio nei quartieri; servirebbero, piuttosto, dei negozi di prossimità per gli anziani che non hanno l’auto e non riescono ad andare al supermercato; senza pensare che la crisi economica innescata dalla pandemia ha impoverito molte famiglie, fatte dalle stesse persone che fino a qualche anno fa andavano proprio in quel mercato, soprattutto per risparmiare.

E il Comune in tutto questo che ruolo ha?

Se andate sul sito, e cercate “Mercato Isola”, a cui volutamente è stata tolta la parola “comunale”, mentre sull’insegna è presente, seppure in carattere più piccolo (chissà perché?!), troverete questo paragrafo:

“Milano, 1° febbraio 2022 – ha cambiato il suo nome in Mercato Isola, ma ha mantenuto intatta la sua identità di mercato rionale; si tratta di un luogo che riprende le caratteristiche tipiche dei mercati rionali coperti, con i banconi che espongono e vendono i generi alimentari più richiesti, ma rinnovato ed ampliato grazie alla possibilità di consumare sul posto, ed intrattenersi sotto le vetrate negli spazi comuni” (le sottolineature le ho aggiunte io).

Caspita, ma chi prepara i testi al nostro sindaco?

Pertanto, io non contesto questo “nuovo negozio gourmet” (mi rifiuto categoricamente di chiamarlo mercato), né i prodotti venduti né i negozianti, che offrono al cliente un servizio “top”, dal mattino alla sera, e ci hanno investito molti soldi.

Contesto il fatto che il Comune, che mezzo secolo fa aveva creato questi mercati per aiutare la povera gente a trovare il modo per evitare il carovita, oggi – pur avendo una maggioranza schiacciante di sinistra – non si preoccupi più di offrire delle opportunità a basso prezzo, ma addirittura usa i suoi spazi per costruire altri locali “alla moda”.

Loredana Felici