L’assessore Grandi spiega: «No ai silos sotterranei per non impattare nelle zone alberate”

Non solo gli asini volano, ma anche le auto e chi non lo sapesse ancora si informi presso la Giunta-Sala. Sull’onda dell’entusiasmo per la approvazione, lunedì sera, del Piano Aria Clima, l’assessore all’Ambiente Elena Grandi, dei Verdi, ha mollato gli ormeggi della prudenza per affermare, che la città senza auto private sarà un traguardo realizzabile a Milano «anche prima del 2050”.

Non ci sarò per godere dell’evento perché sono vecchia, ma l’ideologia cieca che è sottintesa è sconcertante. Perché con l’eliminazione delle auto, l’assessore ha poi parlato, riferisce Libero, anche degli spazi per la sosta delle auto, che hanno subito una pesante riduzione negli ultimi due anni, per affermare che tra gli obiettivi dell’amministrazione non c’è la realizzazione di parcheggi sotterranei. Di fatto, le ultime realizzazioni di quel tipo risalgono ancora agli anni in cui il sindaco era Letizia Moratti, per effetto del grande piano parcheggi avviato dal suo predecessore, Gabriele Albertini.. E lo fa spiegando “per non andare a impattare nelle zone alberate come spesso è stato in passato, cosa che ci ha visto sempre contrari come centrosinistra e Verdi» “

E le auto con le soste decimate dove volano? Ma la preoccupazione di “impattare” gli alberi fa un po’ sorridere se si pensa a quanti alberi sono stati divelti dall’attuale sindaco e alla mancanza di manutenzione degli esistenti. Rimane l’amarezza per una disparità incomprensibile di attenzione tra i cittadini che devono vivere e muoversi e, con tutto rispetto, gli alberi.