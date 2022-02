Bernardo: baby gang, serve prevenire disagio parlando ai ragazzi anche con campagne social

“Non possiamo continuare a parlare dei giovani senza parlare ai giovani. Il fenomeno delle baby gang va fermato con campagne di prevenzione che siano nelle loro corde. Oltre al presidio del territorio, visto che trasgressività e aggressività durante la pandemia sono aumentate, pensiamo a iniziative diffuse sui social. Iniziative che vedano la regia del Comune di Milano, il coinvolgimento di psicologi e di influencer noti ai ragazzi. Titolo semplice quanto efficace: “Perché lo fai?”. Un’operazione per cui diventa fondamentale creare un fronte comune con la Città metropolitana e l’assessorato ai Giovani di Regione Lombardia. Da scienziato e da neo politico credo dobbiamo riportare le nuove generazioni a fermarsi e a riflettere. Tocca a noi come classe dirigente riportare la guida e tracciare la strada nel solco dei valori belli dell’umanità a partire dal rispetto e dall’educazione. Parliamo il loro linguaggio. Facciamoci capire. Con la presenza e con tutta l’apertura possibile, perché la rabbia non prevalga. Mai”.

Cosi Luca Bernardo, capogruppo della Lista civica a Palazzo Marino sul fenomeno delle baby gang.