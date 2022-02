Sogemi, De Chirico (FI): Comune deve ascoltare criticità sollevate da grossisti

“Raccolgo le preoccupazioni avanzate dalle associazioni degli operatori dei mercati all’ingrosso gestiti da Sogemi rivolte all’amministrazione comunale. Nei prossimi giorni il Consiglio comunale voterà la delibera per la modifica del comma 2 dell’articolo 14 del regolamento per la nomina dei rappresentanti nelle società partecipate del Comune, dando la possibilità di un terzo mandato per i dirigenti pubblici uscenti. Nelle commissioni istruttorie ho evidenziato che la motivazione della pandemia non può essere la scusa per modificare le regole con, peraltro, un bando già aperto. In particolare, in un contesto in cui i mercati generali sono sempre rimasti aperti anche durante il primo lockdown.”. Lo afferma Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune, dopo la dura presa di posizione di alcune associazioni che operano all’Ortomercato (Associazione Grossisti Ortofrutticoli, Grossisti Fiori, Grossisti e Commissionari Prodotti Ittici) fortemente critiche riguardo alla gestione del presidente uscente di Sogemi, Ferrero.

“Ho più volte sottolineato nell’aula di Palazzo Marino, l’ultima volta ieri, da componente della commissione Ortomercato, che la gestione autonoma del presidente Cesare Ferrero è aspramente criticata dalle associazioni di categoria che hanno visto venire meno gli accordi contenuti nel Protocollo d’intesa per la realizzazione del nuovo padiglione ortofrutta e che prevedevano la condivisione di tutti i passaggi salienti del progetto. Cosa che non è affatto avvenuta e per cui ho presentato un’interrogazione. Invito il sindaco Sala e la giunta PD a esaminare attentamente le tantissime osservazioni avanzate da chi ogni giorno opera nei mercati generali, a maggior ragione in considerazione del fatto che questi si sono impegnati a sborsare di tasca propria 50 milioni di euro, ovvero la metà dell’investimento per la riqualificazione dell’Ortomercato di Milano”.