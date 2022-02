Milano blocca i diesel Euro 5

Blocco dei veicoli a gasolio Euro 5, pavimentazione delle aree di sosta urbane di superficie, accesso privilegiato in città a pedoni, biciclette e monopattini e, infine, Ztl in ogni quartiere. Questi, in sintesi, i contenuti del Piano Aria e Clima (Pac) approvato il 21 febbraio 2022, dopo sei settimane di discussioni, dal consiglio comunale di Milano. Stop ai veicoli a gasolio Euro 5. Pomposamente definito “documento di visione strategica per l’adattamento della città di Milano ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento, nell’arco del periodo 2021-2050, dell’azzeramento delle emissioni clima-alteranti”, il piano prevede, per quanto riguarda la mobilità, la “graduale creazione di una città ciclo-pedonale, una città a 30 km all’ora, che limiti in maniera sostanziale il traffico veicolare”. In quest’ottica, fa sapere il Comune, “a partire da ottobre 2022 e in sintonia con quanto già previsto dalle limitazioni di Area B, verranno gradualmente esclusi dall’accesso in città i veicoli considerati più inquinanti, a cominciare dai diesel Euro 5”. Depavimentazione dei parterre dei viali. Non solo. Tra gli altri interventi c’è anche un “un impegno maggiore nelle azioni di depavimentazione di aree oggi adibite a parcheggio”, quali i parterre alberati dei viali cittadini, che “dovranno diventare spazi verdi e fruibili in grado di favorire il raffrescamento della città e l’assorbimento delle acque piovane”. Insomma, basta auto in sosta a bordo strada. Ztl in ogni quartiere. Infine, in prossimità di scuole e ospedali saranno realizzate “aree che consentano l’accesso privilegiato a pedoni, bici e monopattini sino a divenire vere e proprie “Zone 30”. “Nel contempo”, conclude il Comune, “verranno create ampie zone a traffico limitato in ogni quartiere”. (fonte Quattroruote)

