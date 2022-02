Con i 249 milioni del Pnrr Atm vuole acquistare altri 350 nuovi autobus elettrici entro il 2026

Secondo quanto riferito, con i soldi del Pnrr, un totale di 249 milioni di euro, Atm intende acquistare 350 nuovi autobus ad emissioni zero, portando la propria flotta entro il 2026 a 510 pullman elettrici o con alimentazione a idrogeno. Il costo per l’acquisto dei mezzi è stimato per 195 milioni di euro. Attualmente sono già 160 i pullman dell’Atm ad essere a emissioni zero su dieci linee cittadine. I restanti 54 milioni di euro serviranno invece per le infrastrutture di ricarica. Come spiegato dalla nota del Comune, “questi fondi consentiranno ad Atm di proseguire il piano “Full Electric” che prevede il completo rinnovo entro il 2030 della flotta composta da 1.200 mezzi, rendendola completamente a impatto zero”.

