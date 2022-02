Paolo Liguori e Piero Sansonetti lanciano la nuova web tv “Riformista TV”, di cui sono fondatori.

Intervistati da Fabio Fazio, Liguori e Sansonetti hanno parlato della situazione delle carceri in Italia. Gran parte della programmazione del nuovo progetto sarà infatti dedicata a questo tema, con storie e contenuti ad hoc. “Abbiamo le carceri sovraffollate, un numero di suicidi in continuo aumento. Ogni anno in cella entrano mille persone che risultano innocenti. Ce ne sono poi migliaia che non sarebbe necessario tenere in carcere perché non sono pericolose e hanno commesso solo piccoli reati. Capisco che qualcuno si senta più sicuro a sapere che esiste un luogo in cui sbattiamo i delinquenti e buttiamo la chiave. Ma è solo segno di inciviltà”, dichiara Sansonetti. “Alla popolazione che non è in carcere, finché non va in carcere, il problema delle carceri non interessa. Dobbiamo cambiare questa mentalità. È proprio uno dei motivi per cui abbiamo deciso di fare questo sodalizio”, spiega Liguori.

Riformista Tv – “Riformista Tv” è una televisione digitale che ha un palinsesto strutturato: si parte alle 7.30 con la rassegna stampa di Roberto Giachetti, alle 12.30 e alle 19.35 spazio alle breaking news, mentre alle 15.30 ci sono gli editoriali dei due direttori, dal titolo “Attenti a quei due”. E ancora interviste a personalità di spicco nel panorama italiano con il programma “SottoTorchio” di Aldo Torchiaro e “Il giornale in edicola” della vicedirettrice Angela Azzaro, con le anticipazioni delle notizie che usciranno il giorno dopo.