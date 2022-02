Ieri Rave party a Parco Lambro, con intervento della polizia

La Polizia è intervenuta ieri per porre fine a un rave party abusivo che si stava svolgendo al Parco Lambro, a Milano. Giunti sul posto dopo la segnalazione alla centrale operativa della Questura, gli agenti hanno trovato circa 150 ragazzi. Il raduno prima di mezzanotte. Al termine del deflusso gli agenti del Commissariato Lambrate e della Digos hanno fermato l’autovettura con la strumentazione, che è stata posto sotto sequestro. L’uomo e la donna che si trovavano a bordo, entrambi milanesi senza precedenti, sono stai identificati e ora la loro posizione, in particolare per la questione di eventuali permessi amministrativi, è al vaglio della Questura.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845