Crazy Pizza di Briatore, a Milano dal primo marzo: menu e prezzi

Emergono nuovi dettagli sull’apertura di Crazy Pizza, il nuovo ristorante che Flavio Briatore ha aperto il 15 febbraio a Roma. L’imprenditore ha messo a punto un format che ruota intorno a design, servizio e condivisione, in cui la pizza è indiscussa protagonista, ed è pronto a portarlo anche a Milano. I locali sono parte del gruppo di ristorazione di lusso Majestas, sulla scia delle aperture di Londra e Monte Carlo. A Roma ha aperto in via Veneto, una scelta non casuale perché simbolo della Dolce Vita e dello stile italiano nel mondo, cui Briatore ispira. A Milano, invece, aprirà i battenti nello stiloso quartiere Brera.

Crazy Pizza di Briatore a Roma, il menù e i prezzi

Il menù del locale capitolino conta su pizze, insalate, dolci tipici italiani e una variegata lista di cocktail preparati dai bartender: si va dalla semplicissima “Pomodoro”, a 13 euro, sino alla più raffinata “Tartufo”, con mozzarella di bufala tartufata e scaglie di tartufo nero fresco a 33 euro. Nel mezzo classici come la Margherita, quella ai formaggi e il calzone, con omaggi alla Spagna grazie alla Pata Negra e alla Catalana. Tutte le pizze, spiegano sul sito, hanno un impasto “sottile e croccante” (lo stesso che aveva suscitato qualche polemica all’apertura del locale di Montecarlo) e senza lievito. Simile la scelta per gli antipasti e le insalate, tutte gourmet e con prezzi che vanno dai 10 euro per la “Bocconcini Salad” ai 25 per quella al granchio.

Crazy Pizza di Briatore: nuova apertura a Milano

I due romani non solo comunque gli unici progetti “made in Italy” che Briatore ha in cantiere per il 2022. Crazy Pizza Roma ha aperto, come detto, il 15 febbraio senza troppo clamore, e sulla pagina Facebook del locale sono già state condivise alcune foto delle pizze e dei cocktail che vi si possono gustare. Il prossimo passo sarà aprire Crazy Pizza Milano, annuncio ufficializzato a fine gennaio con la creazione dell’apposita pagina Facebook e la condivisione delle prime foto e del sito ufficiale: “Con l’apertura delle nostre porte a Roma, sapevamo che era solo questione di tempo prima che le eleganti strade di Milano ci chiamassero. Con un’accattivante miscela di fascino del Vecchio Mondo e vivacità new age, sapevamo che la capitale della moda e dell’arte era il luogo in cui volevamo piantare la nostra seconda bandiera”, è stata la presentazione. L’inaugurazione è prevista per il primo marzo in via Varese, nel cuore di Brera, con lo stesso format incentrato su design ed esclusività applicati a un patrimonio nazionale e trasversale come la pizza.