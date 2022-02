Coronavirus: 279 i nuovi contagi a Milano, 1.804 in Lombardia, per un rapporto del 7,5%.

I nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano sono stati 579, di cui 279 a Milano città.

A fronte di 23.790 tamponi effettuati, sono 1.804 i nuovi positivi in Lombardia, per un rapporto del 7,5%.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (143, -9). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 1.340 (+11)

I decessi sono stati 37 per un totale complessivo di 38.352.