Ancora danni per il vento: alberi caduti, una donna ferita, pompieri impegnati tra Milano e hinterland

Una donna ferita dalla caduta di tegole, alberi sradicati e cornicioni pericolanti in varie parti della città, questa la situazione che si è trovata a rivivere ieri Milano sconvolta dalla furia del vento, che l’ha flagellata con raffiche fino a settanta chilometri orari.

Tutto è iniziato intorno alle 14 e in breve tempo la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una incredibile quantità di richieste d’intervento tra il capoluogo e i comuni della città metropolitana.

Improvvisamente la città si è trovata a rivivere quanto era già successo lo scorso 7 febbraio, quando il vento aveva divelto anche una parte della copertura della stazione Centrale. Come detto, in via Sammartini, proprio accanto alla Centrale, una 40enne è stata colpita alla testa da una tegola caduta da un tetto. La poveretta è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.

Difficoltà anche all’aeroporto di Linate, dove l’Air France 1012 partito da Parigi alle 12.30 ha dovuto rinunciare a un primo tentativo di atterraggio a causa delle raffiche sulla pista. Solo intorno alle 14.10 il velivolo è riuscito a toccare terra in sicurezza.