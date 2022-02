Milano – Carnevale 2022: data, vacanze e scuole chiuse

Quando si festeggia Carnevale a Milano? E soprattutto che cosa si potrà fare? Ci saranno sfilate e feste negli oratori della Curia ambrosiana? Sono le domande che in tanti si stanno facendo in queste ore e ancora però non ci sono risposte precise.

La data di Carnevale a Milano, vacanze e scuole chiuse

Quest’anno il Carnevale ambrosiano si festeggerà sabato 5 marzo. Di conseguenza ci saranno scuole chiuse e lezioni sospese per qualche ora di vacanza. I giorni fissati sono quelli di venerdì 4 e sabato 5 marzo.

La Lombardia sarà zona bianca a Carnevale

Al momento la Lombardia si trova ancora in zona gialla (e le limitazioni non consentono l’organizzazione di feste), ma a partire da lunedì 28 febbraio la Lombardia tornerà in zona bianca per il calo di contagi e posti letto occupati negli ospedali. Questo consentirà l’organizzazione di feste in piazza e sagre. Tuttavia i tempi ristretti non consentiranno l’allestimento di carri e attrazioni.

Ci saranno sfilate e carri di Carnevale negli oratori?

A due settimane dal Carnevale ambrosiano, l’organizzazione delle feste e dei carri negli oratori è ancora da definire. E’ ipotizzabile quindi che ogni oratorio organizzerà momenti di festa seguendo i protocolli di distanziamento usati per gli oratori feriali tra giugno e luglio. Si sono organizzati piccoli gruppi di lavoro e gioco che tra loro non avevano contatti diretti. Sarebbe quindi il terzo carnevale che non viene festeggiato come da tradizione. Nel 2020 è stata una delle prime feste a essere stata annullata. Proprio poche ore prima della decisione di chiudere le scuole dopo i primi contagi nel Nord Italia. Con lo stato di emergenza anche nel 2021 non è stato possibile festeggiare. Ma per quest’anno qualcosa potrebbe essere concesso.