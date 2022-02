EVENTI A MILANO La Milano degli sforza & Wine Party con degustazione del Vino di Leonardo Giovedì 3 Marzo, h.21.00

Un suggestivo viaggio nella Milano rinascimentale fra storia, cultura dell’epoca,intrighi di palazzo e la complessa politica europea del ‘400. Dalle ore 21.00 alle 23.00. Accoglienza degli ospiti con servizio di the di eccellenza preparati al momento. Home Restaurant Chez Sylvie (zona Porta Vigentina – Milano) .Sorseggiando the di eccellenza preparati al momento, Home Restaurant Chez Sylvie offre una serata all’insegna della storia di Milano. La seconda metà del ‘400 costituisce per l’Italia un’epoca ricca di attività artistiche e culturali, ma anche un periodo denso di cruciali prospettive politiche. In questo scenario la Signoria degli Sforza a Milano gioca un ruolo chiave attraverso il governo dei due massimi esponenti della dinastia: Francesco e Ludovico. La complessa diplomazia dell’epoca, gli intrighi di palazzo, le alleanze e i voltafaccia – ma anche lo sfarzo e la raffinatezza di una corte che ha ospitato talenti culturali capaci di spaziare dal genio scientifico all’erudizione bizantina – saranno oggetto di una disamina storica agile ma esauriente a cura di Raffaele d’Isa, arricchita anche da singolari inquadramenti geoeconomici e geopolitici. A seguire, Francesca Carannante – sommelier certificata – interverrà a proposito degli studi effettuati per individuare il DNA della Vigna di Leonardo che si trovava nell’attuale Corso Magenta e che è risultata poi essere Malvasia Candia Aromatica di origine greca e riprodotta nel 1918 a Rovescala col nome di La Dama di Milano. Particolare curioso: vino di difficile abbinamento, con sentori tropicali, limone, arancia. Al termine, wine party con degustazione del Vino di Leonardo, taralli, grissini, crudità e dolci. Ore 21.00, costo: € 15. Per over 18. Trattandosi di dimora privata l’indirizzo esatto verrà comunicato solo agli iscritti (MM Crocetta). Per partecipare chiedere l’invito a sylvie@chezsylvie.it.

