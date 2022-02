Ascensori rotti nelle case di MM in Via Angelo Inganni 67

Si può comprendere la rabbia quando due settimane fa, una delle tante inquiline del condominio è rimasta bloccata sull’ascensore e nonostante questi continui blocchi si trova spesso un avviso con scritto “impianto fuori servizio” e la formula di routine, “sarà nuovamente in servizio nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per il disagio”. La signora è stata immediatamente aiutata a uscire dall’ascensore ma la rabbia non è sfumata quando l’impianto dopo pochi giorni era ancora fermo.

“Gli ascensori si fermano ogni due per tre” protestano gli inquilini, in questo condominio vivono tanti anziani e disabili che rimangono bloccati in casa e devono affidarsi ad altri per la spesa o le medicine.

Al Comune di Milano chiedo di intervenire subito per restituire a chi vive onestamente i propri spazi e la dignità.

Nicholas Vaccaro