A Milano boom di giovani imprenditori del food

Sono quasi 1.500 le imprese e startup del settore agroalimentare guidate da giovani a Milano, Monza Brianza, Lodi nel 2021 e danno lavoro a quasi 3 mila addetti. Sono i dati di un’elaborazione dell’Ufficio Studi, statistica e programmazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Giovani imprenditori che crescono dell’1% rispetto all’anno precedente e del 9% in cinque anni. Mentre le startup innovative dell’agroalimentare sono 44 e costituiscono il 14% del totale italiano. È dedicato proprio al tema ‘Agricoltura e tecnologia: le soluzioni delle giovani imprese innovative’ il Tavolo Giovani Agrifood Tech della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi che si terrà martedì 22 febbraio. Le startup che presentano i loro progetti sono: 3Bee, Agricolus, Biorfarm, Connecting Food, Dom Terry Agrisolutions, MyEasyFarm, Nireos, Tomato+, Wallfarm, Xnext, Smart Island. Tra le idee innovative ci sono, ad esempio, sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api, robot che automatizzano le tecniche di coltivazione fuori suolo, lo sviluppo di pratiche agricole biologiche ed ecosostenibili, l’uso di tecnologie innovative di raccolta e analisi dei dati per aiutare l’agricoltore alle prese con i repentini cambiamenti climatici. “Presentare soluzioni innovative applicate a un settore importante come l’agrifood è l’obiettivo di questo Tavolo Giovani – ha dichiarato Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Pensiamo infatti che creare sinergie tra agricoltura e tecnologia possa apportare miglioramenti che si traducono in vantaggi competitivi per le imprese”. (ANSA)

