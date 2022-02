Russia-Ucraina, flashmob PRC in Cordusio con ‘storica’ maxi bandiera della pace

Flashmob “per la pace”, ieri in piazza Cordusio. L’iniziativa è stata promossa dal Prc di fronte ai “venti di guerra con un potenziale scontro armato tra Russia e Ucraina”. I manifestanti hanno esposto la ‘storica’ maxi bandiera della pace cucita a mano che “da 25 anni – spiegano i promotori – accompagna tutte le mobilitazioni del movimento pacifista”. “Pensiamo – affermano – che l’ulteriore tentativo di allargamento della NATO fino ai confini della Russia sia alla base dell’escalation guerrafondaia in Ucraina. Pensiamo che la NATO sia un’istituzione che danneggia gli interessi dei popoli europei e che gli USA svolgono un ruolo di costante espansionismo militare” e sottolinea Rifondazione comunista la necessità di “promuovere un movimento per la pace e il dialogo con la Russia, che scongiuri uno scontro armato nel cuore dell’Europa”. (mianews)

