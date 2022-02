Municipio 3: la sinistra dice no alla costituzione della consulta per l’handicap

I Gruppi consigliari di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno impegnato il Consiglio di Municipio 3 con una proposta di istituzione di una consulta municipale sui problemi legati alle barriere architettoniche. La proposta è arrivata da Forza Italia sotto forma di un emendamento alla mozione presentata dalla Lega avente oggetto “Piano eliminazione barriere architettoniche”.

Il Vicepresidente del Municipio Filippo Rossi ha cercato di proporre la votazione per punti separati nel tentativo di eliminare la proposta accolta dalla Lega al proprio testo. Respinta questa possibilità per ragioni tecniche è intervenuta l’Assessore Borgese e quindi lo stesso Presidente di Municipio 3 Antola mettendo in discussione la legittimità della richiesta perché rivolta alla Giunta e non al Consiglio. Questioni di lana caprina per affossare il testo della mozione emendato utilmente anche da Fratelli di Italia.

Il Presidente del Consiglio Pettinicchio ha deciso di sospendere la votazione del punto sulla spinta degli Assessori del Pd.

Il centrodestra non intende demordere su questa questione e continuerà con forza a chiedere l’istituzione di un tavolo di confronto tra le associazioni che si occupano degli aspetti legati all’accessibilità della città ai portatori di handicap e ai tanti anziani che vi abitano.

@Marco Cagnolati @Maurizio Gussoni