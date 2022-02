Il degrado che non ti spetti (con Video)

Continuiamo il nostro monitoraggio su ” degrado -insicurezza -sprechi ” nella parte più centrale del municipio 8 di Milano.

Nei pressi dell ‘ex Ferrotel, sorge lo scalo San Rocco (scalo Farini ferrovie) a cui si giunge da un sottopasso da incubo per quanto riguarda illuminazione, pulizia e stato della strada. Ma il tutto non si ferma lì, ma prosegue nelle vie che portano a Villa Simonetta e al palazzo (in ristrutturazione mai conclusa) che ospitava la polizia locale della ex provincia …