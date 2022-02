Citylife, 15enne aggredito a pugni da coetanei sudamericani per rapinarlo: 3 arresti

Lo hanno circondato e preso a calci e pugni nel tentativo di rubargli i soldi e il cellulare, ma sono stati intercettati dalla volante prima che potessero scappare.

È accaduto poco prima delle 9 di ieri mattina in via Arona, zona Citylife. La vittima è un italiano di 15 anni. Alla Polizia il giovane ha raccontato che mentre era con alcuni amici è stato avvicinato da un gruppo di coetanei, in prevalenza sudamericani, che hanno chiesto con insistenza indicazioni per la fermata della metropolitana Domodossola prima di aggredirlo. Gli agenti sono quindi riusciti a bloccarli. Si tratta di tre 15enni: un peruviano incensurato, un salvadoregno e un italiano entrambi con precedenti specifici.

Un’altra rapina, stavolta riuscita, è avvenuta invece poco dopo le 16 di ieri in via Giovanni Cimabue, zona QT8. Una coppia di 70 e 64 anni è stata avvicinata da due uomini in tuta da jogging che hanno bloccato la donna e le hanno strappato una borsa di Louis Vuitton contenente un cellulare e circa 50 euro in contanti.