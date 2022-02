Samuele Piscina (Lega) “Accampamento di extracomunitari molesti lungo il Martesana.”

“Penso sia evidente a tutti che Milano sia diventata una tendopoli a cielo aperto. In questo accampamento metropolitano, la Giunta comunale cosa fa? Sposta i problemi di pochi metri”, interviene Samuele Piscina, Consigliere Comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega.

“È il caso dei bivacchi apparsi lungo il Naviglio Martesana, in via Tofane sotto il ponte della ferrovia, lungo una delle ciclopedonali più belle e suggestive della nostra città. Molti cittadini, infatti, continuano a segnalarmi che numerosi extracomunitari si sono posizionati lungo la passeggiata del Martesana in seguito ai timidi allontanamenti della Polizia Locale dai sottopassi della Centrale. In svariate occasioni i passanti sono stati inseguiti e molestati, soprattutto se di sesso femminile. Inoltre, l’area è ormai utilizzata come bagno pubblico, con escrementi umani nauseabondi sui marciapiedi e i genitali degli ospiti sempre in bella (si fa per dire) vista mentre le famiglie con i bambini passeggiano. Come sempre non manca droga e alcol a peggiorare la situazione”.

“Mi sembra evidente la mancata gestione della problematica da parte di Granelli che altro non fa se non nascondere la polvere sotto i tappeti, risultando ancora una volta incapace di svolgere il proprio incarico. Intanto, le risorse tanto volute dal PD milanese non solo non vengono accolte dignitosamente, ma creano anche un problema di insicurezza non irrilevante, tanto che i cittadini hanno ormai paura a transitare lungo quella passeggiata che facevano ogni giorno le famiglie”.

“Mentre il Sindaco Sala vola in prima classe per andare a Pechino, Milano rimane fanalino di coda in Italia per sicurezza e degrado”, conclude l’esponente leghista. “In attesa che venga discusso l’Ordine del Giorno a mia firma che chiede le dimissioni dell’Assessore alla sicurezza, rimasto nel cassetto a causa della mancata volontà a trattarlo da parte della maggioranza”.