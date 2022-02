Protesta studenti: centro sociale blocca corso B. Aires durante corteo a Milano

Gli studenti scendono in piazza per protestare dopo l’episodio dei due ragazzi morti durante l’alternanza scuola-lavoro e per il ripristino della seconda prova scritta per l’esame di maturità. Una mobilitazione non solo a Milano, ma l’alleanza con i Centri sociali suggerisce una matrice politica ben definita. Vero è che l’intervento degli antagonisti è servito a creare disordini volutamente.

Una trentina di appartenenti al centro sociale “Lambretta” hanno, infatti, bloccato una delle arterie stradali principali di Milano durante il corteo organizzato dagli studenti come protesta. La manifestazione era partita ieri mattina in pieno centro e attorno alle 12.30 ecco che un gruppo di contestatori ha bloccato corso Buenos Aires provocando nella zona rallentamenti e problemi alla circolazione. La Digos è intervenuta per spostarli in un punto diverso, consentendo così di regolarizzare il traffico.

Anna Ferrari