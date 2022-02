Va coi bagagli a Palazzo Reale e vuole occuparlo: “Sono l’erede dei Savoia, questa è casa mia”

“Sono l’erede del Regno d’Italia questa è casa mia”: con queste parole un cittadino australiano si è presentato agli increduli dipendenti comunali che a Palazzo Reale a Milano si occupano delle mostre ospitate nella sede di proprietà appunto della città. L’uomo era arrivato coi suoi bagagli fino al primo piano dell’ex residenza dei regnanti d’Italia. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, presenti sul posto, che una decina di poliziotti chiamati quando lo strano “proprietario” non ne voleva sapere di andarsene. C’è voluta un’ora di trattive ma alla fine il presunto regnante ha desistito. E’ successo nel primo pomeriggio di mercoledì, in pieno centro a Milano. Un australiano di 37 anni si è presentato con tanto di bagagli a palazzo Reale, a pochi metri dal Duomo, sostenendo di essere l’erede legittimo di casa Savoia e dunque il proprietario del palazzo. L’uomo è salito al primo piano, dove si trova l’ingresso delle mostre intorno alle 13 e ha domandato come raggiungere Palazzo Marino, sede del Comune, attuale proprietario dell’edificio, dicendo di essere l’erede del Regno d’Italia.

