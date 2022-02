Un lettore scrive “Ma il Prefetto, Sala e Granelli ci prendono in giro?”

Quando il Re è nudo ma fa finta di nulla. Il trio Meravigliao messo a governare la città dalla Sinistra o fa finta di non vedere, o la sera sta a casa dei ricconi radicalshit a giocare a canasta.

Quando Granelli e il Prefetto dicono che i reati a Milano sono meno di prima, ci raccontano una storiella per allocchi: chiunque abbia figli giovani sa bene le preoccupazioni di mandarli fuori la sera (dopo mesi di lockdown). Mia figlia diciassettenne voleva andare coi compagni di classe in discoteca sabato scorso e le dissi di evitare Largo La Foppa (spacciano bamba e dunque c’è gentaccia), e Corso Como (idem). Andarono in un locale carino in via Montegrappa, dove però la sera stessa due si accoltellarono in strada.

Chiunque a Milano (tranne evidentemente Sindaco, Granelli e Prefetto) ha paura dì uscire la sera tardi ed evita certe zone: ma i rischi sono ovunque. Furti, borseggi, spaccio, liti, tossici e balordi senza fissa dimora: al Prefetto va spiegato che la gente manco va più a fare una inutile denuncia per aver subito piccoli reati: perde 2 ore a fare una denuncia inutile. Subii tempo fa il furto dall’auto della borsa di lavoro; ero ad Hannover. Il mio Cliente chiamò la Polizia e mi disse di andare a cena come previsto. Dopo mezzora arrivarono due Agenti e raccolsero i miei dati e la mia denuncia direttamente al ristorante. In 10 minuti fatta denuncia e si scusarono pure. Qui a Milano, impensabile. E allora, Signori che gestite Milano da casa: basta dire che Milano è più sicura perché ci sono meno denunce. Svegliatevi. Fatelo almeno per i nostri figli.

Un papà milanese.