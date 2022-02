Esercito Italiano: bando di reclutamento per 6000 volontari

Titolo di studio richiesto: Diploma Istruzione Secondaria Primo Grado

Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di reclutamento, per l’anno 2022, per 6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito Italiano, che saranno ripartiti in tre blocchi: 1° blocco, 2.000 posti, 2° blocco, 2.000 posti e 3° blocco, 2.000 posti. Per partecipare al concorso bisogna avere i seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati condannati per delitti non colposi, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, aver tenuto condotta incensurabile, avere idoneita’ psico-fisica e attitudinale per l’impiego etc. Il reclutamento si svolgerà secondo le seguenti fasi: inoltro delle domande; svolgimento degli accertamenti di competenza e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice; valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie; accertamento dei requisiti di idoneita’ psico-fisica e attitudinale.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare: nome e cognome, residenza e recapito presso il quale si intende ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il possesso del diploma, di non essere stati condannati per delitti non colposi, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, di aver tenuto condotta incensurabile.

La domanda di partecipazione per il 1° blocco deve essere presentata dal 9 febbraio 2022 al 10 marzo 2022;

la domanda di partecipazione per il 2° blocco deve essere presentata dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022;

la domanda di partecipazione per il 3° blocco deve essere presentata dal 1 agosto 2022 al 30 agosto 2022.

