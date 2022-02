Salinari (F.I.) stabili MM: ascensori ancora fermi

Ancora ascensori fermi in diversi stabili MM, le case popolari gestite dal Comune, e numerose famiglie bloccate in casa.

Ho ricevuto diverse segnalazioni dai residenti per il malfunzionamento degli ascensori – commenta Antonio Salinari Capogruppo Forza Italia del Municipio 7 – a seguito di diversi sopralluoghi da parte dei tecnici, è stato ritenuto necessario fermarli immediatamente senza ricevere altre indicazioni.

Nello stabile di Via Tofano n.5 vivono 50 famiglie in 10 piani per la maggior parte anziani, costretti a salire le scale fino all’ultimo piano con i sacchetti della spesa, oltre a disabili in carrozzina obbligati a non poter uscire più di casa o a chiamare l’ambulanza per farsi trasportare sia in salita che in discesa – continua Salinari – l’Assessore Comunale alla Casa e Piano Quartieri, Pierfrancesco Maran, oggi pomeriggio doveva essere in Consiglio di Municipio a relazionare sul tema con la presenza dei cittadini ma all’improvviso ha disdetto la riunione – continua Salinari – lasciando i residenti senza risposte, la situazione è intollerabile basta ignorare un problema grave.