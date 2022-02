Sala accusa, replica Mattinzoli “Sui fatti di via Bolla una polemica vergognosa. Il Sindaco si assuma le sue responsabilità”

In premessa due considerazioni sull’incendio della casa Aler di via Bolla: 2 appartamenti su tre sono occupati abusivamente con conseguente degrado, gli sgomberi sono di competenza del sindaco che non dovrebbe fare distinzioni di fronte all’illegalità e, cosa a se stante, si consideri anche la mala manutenzione degli edifici MM.

Le sprezzanti affermazioni di Sala enfatizzate dai giornali amici dimostrano la volontà di porsi a estremo giudice che possiede sempre la verità: forse è il momento che smetta di fare il teatrino e rifletta sulle sue responsabilità.

Ha detto “Via Bolla, via Gola e il quartiere San Siro sono i temi su cui sollecitiamo da tempo Regione Lombardia e Aler (la società regionale che possiede quei palazzi) ad una svolta. L’incendio in via Bolla purtroppo non è una sorpresa, ma la conferma che lì bisognava intervenire da tempo. Su via Bolla esistono due strade: o intervenire con risorse pubbliche o realizzare un progetto di rigenerazione urbana insieme a operatori privati. Per noi in questo caso l’importante è che vi sia un cambiamento radicale, sta ai proprietari delle case (Regione ed Aler) decidere quale sia la strategia migliore, noi come Comune daremo loro pieno supporto…. Che sia un modello di gestione oggettivamente fallimentare è sotto gli occhi di tutti, eppure in Regione Lombardia lo si difende a spada tratta.”

Dalla Regione replica l’assessore alla Casa Mattinzoli puntualizzando “Premesso che non amo speculare su fatti incresciosi, come l’incendio di via Bolla, quindi sulla pelle dei cittadini, tengo a precisare che, se il Comune di Milano volesse realmente collaborare, dovrebbe svolgere una volta per tutte le proprie competenze e i servizi assegnati, tenendo anche conto di quanto stabilito in modo responsabile al Tavolo in Prefettura”.

“Il sindaco Sala – prosegue Mattinzoli – dovrebbe sapere che, prima che la Prefettura possa sgomberare i 100 ‘abusivi’ di via Bolla, è necessario che alle famiglie più fragili sia assicurato il trasferimento in altre unità abitative. Perché le persone non evaporano. E questa competenza è ascrivibile unicamente ai Servizi sociali del Comune e gli sgomberi alle Forze dell’ordine. Voglio ricordare al sindaco Sala che il ‘PINQuA’ (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare’ ha stanziato 452 milioni di euro di cui 130 al Comune di Milano e che ci saranno ulteriori 277 milioni per la Città metropolitana di Milano per interventi anche di messa in sicurezza del territorio”.

“Il nostro bando ‘Sicuro, Verde e Sociale’ – aggiunge l’assessore – ha caratteristiche rispondenti alle istanze ministeriali, ovvero adeguamento sismico, efficienza energetica e manutenzioni. I comuni a rischio sismico sono 52 per la maggior parte nel bresciano e nel mantovano. Quello che trovo ancor più increscioso è quanto segue: il bando in questione chiudeva il 2 dicembre alle ore 12, data in cui il Comune di Milano non aveva presentato nulla. Solo grazie a una settimana di proroga, concessa responsabilmente a tutti i Comuni che non erano riusciti a ultimare la presentazione, gli uffici comunali hanno potuto completare le proprie domande”.

“Palazzo Marino – spiega Mattinzoli – che avrebbe potuto presentare progetti per almeno 45 milioni di euro ne ha invece presentati due: uno di 9,5 milioni e uno di circa 5. Difficile erogare risorse se non ci sono proposte. Forse la tanto decantata efficienza del Comune di Milano in questo caso non ha funzionato. Come non ha funzionato anche nel caso del ‘Fondo Locazione Morosità Incolpevole’, visto che a Milano dal 2016 (dal primo mandato del sindaco Sala, guarda un po’) devono essere ancora erogati ai proprietari immobiliari 6,8 milioni di euro per aiutare i cittadini in difficoltà e scongiurare gli sfratti. Se poi, per una volta, gli Enti sotto i 30.000 abitanti, per loro sfortuna, perché a rischio sismico, hanno potuto aderire a questa misura e alla Sinistra non va bene, beh che la Sinistra se ne faccia una ragione”.

“Sembra curiosa – conclude Mattinzoli – infine, quest’azione coordinata dal Centrosinistra, a partire da testate giornalistiche (da cui il sindaco sembra aver fatto ‘copia e incolla’) fino alle dichiarazioni di alcuni esponenti di quella parte politica, come se non gradissero e non avessero a cuore le sorti dei comuni più piccoli. Come se ci fossero emergenze abitative di serie A e altre di serie B. Ricordiamo al sindaco che la campagna elettorale è finita e che forse è tempo di lavorare davvero per il bene dei cittadini”.