In libreria “Falaride e la terra del Mito” dell’autore siciliano Roberto Tedesco

Roberto Tedesco, scrittore e sceneggiatore siciliano, da sempre appassionato di storia locale, scrive un’intrigante e affascinante storia ambientata nella Trinacria del V secolo a.C., dove i protagonisti principali sono Falaride, tiranno di Akragas, e Stesicoro, il poeta arcaico tra i primi a istituire un coro per il canto citarodico.

Nelle trecento pagine del libro si dipana una vicenda dove il mito e la storia si miscelano in un connubio di eventi realmente accaduti con la creatività dell’autore:-“ Gli eventi narrati sono in parte frutto della mia fantasia perché in effetti molte notizie sono state attinte dall’ inesauribile ricchezza di aneddoti realmente accaduti che ho recuperato direttamente dalle fonti antiche. Di certo i due protagonisti, Stesicoro e Falaride, sono realmente esistiti, così com’è stato accertato che tra di loro non dovette scorrere buon sangue. Almeno secondo quanto ci riferisce il grande filosofo Aristotele a proposito di una favola del Cervo e del Cavallo. Volutamente non mi sono sottratto dal narrare le passioni dei protagonisti. Ecco che i personaggi realmente esistiti interagiscono con quelli della mia immaginazione. Con questo spirito prendono forma le conversazioni tra i fratelli Mamertino, Lionato e Stesicoro, ma anche quelle con il tiranno Falaride e il figlio Diofobo. Il mio auspicio è che questa lettura possa suscitare interesse per l’antica storia di Himera, un tempo tra le più importanti città della Sicilia”. Il disegno di copertina è stato disegnato dall’artista piazzese Concetto Parlascino dove viene rappresentato il famoso toro di “Falaride”. Il libro è già disponibile nelle librerie e negli store online e in versione e-Book.

Paola Carella